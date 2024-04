L’ad Matteo Rivetti e il ds Davide Vaira. "La persona giusta». Ponsi e Duca: stagione finita

Una sala stampa del Braglia gremita come nelle grandi occasioni, per la presentazione ufficiale di Pier Paolo Bisoli, da domenica scorsa al timone del Modena. Prima di lasciare la parola al tecnico di Porretta, la conferenza stampa ha avuto come introduzione le parole dell’ad Matteo Rivetti e del ds Davide Vaira (nella foto col nuovo mister). Interventi che non hanno avuto alcun interlocutorio: per lasciare il maggior spazio possibile al nuovo mister e anche rimandare a fine stagione le somme e di conseguenza il dibattito. Per primo ha parlato brevemente Matteo Rivetti: "Vi porto innanzitutto i saluti del presidente, che per un impegno di lavoro oggi non può essere con noi. Siamo qui per dare il benvenuto a Pier Paolo Bisoli. Siamo contenti, abbiamo scelto lui perchè fin dai primi contatti ci ha subito trasmesso la sua grande voglia ed entusiasmo, pensiamo che sia la persona giusta in questo momento". La parola è poi passata al diesse Davide Vaira: "Vorrei ringraziare Paolo Bianco, Pippo Pensalfini e Sasà Bruno per il lavoro e la passione che hanno messo in questi mesi. Il calcio sappiamo tutti perfettamente come funziona: oggi parte un nuovo capitolo, il nuovo mister non ha certo bisogno di presentazioni. Conosce benissimo la categoria, l’ha vinta, ha centrato grandi imprese ultimamente con Cosenza e Sudtirol: già dalle prime ore della sua avventura modenese ha trasmesso una grande carica ed un grande entusiasmo, la cosa mi ha colpito molto e la sto vivendo anch’io in prima persona. Diciamo che è stata una piacevole sorpresa, soprattutto dal punto di vista umano. Per quel che riguarda le domande, prego tutti di rivolgerle soltanto a lui. Per quanto mi riguarda, credo che non sia il momento, mancano ancora cinque partite, poi ci sarà sicuramente il modo per confrontarsi". A margine di questa introduzione la notizia, data dallo stesso Vaira, della fine anticipata della stagione per Ponsi e Duca. Il primo verrà operato al gomito la prossima settimana e quindi non sarà convocato per Ascoli, il secondo ha subito un problema muscolare. Con tutta probabilità sabato allo stadio Del Duca tornerà tra i pali Riccardo Gagno, Andrea Seculin ha infatti un problema alla schiena.

Alessandro Bedoni