L’Emilia Futsal in semifinale di Coppa

Missione compiuta per l’Emilia Futsal, che sbanca Imola battendo 5-3 il Campanella nei quarti di finale della Coppa di Serie D e accede alla semifinale della manifestazione. Una gara perfetta per i gialloneri che hanno timbrato con le reti di Rinaldi, Hdioued (doppietta), Casali e Casarini e ora dovranno attendere la vincente della sfida fra Bagnacavallo e Ludovico Ferrara per conoscere l’avversaria: la gara è stata rinviata perché ieri il Bagnacavallo era impegnato nella finale playoff persa 4-1 con lo Shqiponja, che ha conquistato così il pass per la C2. Nell’altra semifinale (che si gioca il 2 giugno) invece si affronteranno Legione Parmense (che ha vinto 3-1 sul campo dell’Inedit) e Celtic Reggio, che hanno piegato 2-1 il Fossolo.

Serie A2 elite. Dopo l’annuncio di mister Sapinho, il Modena Cavezzo ha trovato l’accordo anche per la conferma del capitan Cristian Amarante, pronto alla quinta stagione in gialloblù dopo il doppio salto dalla C1 fino alla seconda serie nazionale. d.s.