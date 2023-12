L’evento benfico

È stata una grande festa di sport e solidarietà l’ottava edizione della ’Partita della Stella’, andata in scena lunedì scorso presso il rinnovato PalaMolza. Sono stati 40mila gli euro raccolti in favore dell’ospedale pediatrico Caritas Baby Hospital di Betlemme e per l’orfanotrofio Hogar Ninos Dios grazie alle attività delle associazioni ’Un ponte verso Betlemme’ e ’Rock no war’. Come nelle edizioni passate i partecipanti sono stati divisi in quattro squadre che si sono date battaglia nel calcio a 5 davanti a un folto pubblico. Tra gli ospiti anche il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi e la campionessa paralimpica Rita Cuccuru, madrina della serata. Sul campo l’ha spuntata la squadra del ’Modena Calcio’, guidata da mister Paolo Bianco in panchina e dal ds Davide Vaira sul terreno di gioco. Nulla da fare per il team del ’Panathlon’, per ’Modena e dintorni’ con tanti ex canarini tra cui Riccardo Nardini, Marco Ballotta e Andrea Bergamo e la squadra di ’Modena Volley’ con un tecnico d’eccezione come Bruninho. L’evento era stato sospeso a partire dal 2020 e sostituito con la Staffetta della Stella, e da quest’anno si affianca alla maratona che si è già svolta tra settembre e ottobre.

In foto: Petrella, Muzzarelli e Bianco.