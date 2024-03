Modena-Bari, i precedenti. Nel 1962 fu promozione

Il 3 giugno 1962 Modena era una città in festa, la squadra gialloblù aveva battuto 3-1 il Bari nell’ultimo turno di campionato e si era assicurata la promozione in A dalla quale mancava da tredici anni. Era la seconda promozione consecutiva per la squadra di Vittorio Malagoli, vincitrice la stagione precedente del campionato di C. La partita contro il Bari iniziava male per i gialloblù, sui quali pesava l’obbligo della vittoria. Già al primo minuto i pugliesi passavano con Giuseppe Virgili, l’ex ’Pecos Bill’ della Fiorentina campione d’Italia nel 1956. Colpito a freddo il Modena vacillava ma poi trovava la forza per reagire ottenendo il pareggio con Ivo Vetrano per poi passare in vantaggio con Franco Marmiroli. Nella ripresa segnava ancora Vetrano e al triplice fischio di chiusura il terreno del Braglia era invaso pacificamente da migliaia di spettatori festanti.

Dall’ultima giornata del 1961-62 alla prima del 2001-02, sempre fra i cadetti, con il Modena promosso dalla C che piegava 2-0 il Bari retrocesso dalla A, reti di Rubens Pasino e di Andrea Rabito. La squadra di Gianni De Biasi destava una grande impressione, poi confermata per tutto il resto del torneo, chiuso con la promozione in A dopo 38 anni. Nella massima serie Modena e Bari si sono affrontate al Braglia sette volte. La prima, nel 1931-32, finiva 0-0. Nel 1938-39 era il Bari a imporsi 2-0, mentre la stagione successiva i gialloblù vincevano 3-0 con doppietta di Otello Zironi e gol di Luigi Uneddu. Nel memorabile campionato 1946-47, chiuso al terzo posto, una delle tre sconfitte interne il Modena la subiva proprio dal Bari, 1-0, mentre nel torneo successivo i canarini si imponevano 2-0, doppietta di Francesco Pernigo. A seguire lo 0-0 del 1948-49. Ultimo confronto nella massima serie nel 1963-64: 1-1, vantaggio degli ospiti, pareggio di Sergio Brighenti e panchina gialloblù che passava da Annibale Frossi a Mario Genta. Entrambe le squadre retrocedevano in B, il Bari da ultimo, il Modena dopo spareggio con la Sampdoria. Nel campionato cadetto 1933-34 suddiviso in due gironi Modena e Bari si affrontavano due volte al Braglia, 4-0 per i gialloblù nel girone B, tripletta di Remo Galli e gol di Angelo Piccaluga, 2-1 nel girone finale con i soliti Galli e Piccaluga marcatori. Nette vittorie il Modena le conseguiva nel 1935-36, 4-0, gol di Mario Meucci, Luciano Vezzani e doppietta di Ettore Brossi; nel 1950-51, 6-3, rete dell’ungherese Gyula Toth, doppiette di Renato Brighenti e Carlo Barbieri e gol di Enzo Menegotti; nel 2005-06, 4-1, goleador Ivan Tisci, Cristian Bucchi, Mattia Graffiedi e ancora Bucchi su rigore; nel 2013-14, altro 4-0, due volte in gol Salvatore Molina, poi Khouma Babacar e Andrea Mazzarani su rigore. Lo scorso campionato, il 6 maggio 2023, finiva 1-1 (nella foto): a Ricci replicava su rigore Davide Diaw, oggi al Bari. Il bilancio dei 37 precedenti fra Modena e Bari parla di 16 successi gialloblù, 13 pareggi e 8 vittorie biancorosse, con 51 reti dei canarini e 29 dei galletti.