Modena-Corrado, manca solo l’annuncio. Guiebre saluta, è vicinissimo alla FeralpiSalò

Il suo scopo, il Modena l’ha ottenuto. Niccolò Corrado sarà, questa mattina, un nuovo giocatore canarino.

L’ormai ex terzino della Ternana ha sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri, sistemati gli ultimi dettagli burocratici potrà essere a disposizione di Bianco per il primo allenamento e, evidentemente, essere già pronto per la sfida di sabato al Brescia. Sarà gialloblù almeno fino al termine della stagione, arrivato quel momento il Modena dovrà discutere con l’Inter perché i nerazzurri godono di un diritto di recompra dopo averlo ceduto alla Ternana, se vorranno tenerlo in Emilia. Ad ogni modo, Bianco ha il suo rinforzo sull’out di sinistra con un giocatore di buon livello per la categoria (23enne e quasi sempre titolare in Umbria) e che ora potrà insidiare Cotali per una maglia. L’arrivo di Corrado ci offre un messaggio abbastanza chiaro, ovvero che Guiebre andrà a cercare continuità altrove e lo farà quasi certamente sul lago di Garda.

Una volta tornato dagli impegni con il Burkina Faso in Coppa d’Africa, l’esterno chiuderà con la FeralpiSalò un prestito fino al termine della stagione, il Modena non vorrà privarsene al 100% e continuerà a seguirlo. Nella giornata di ieri c’è stato un addio. Riccardo Baroni è stato ceduto definitivamente all’Albinoleffe, era rientrato in gruppo a Modena dopo aver recuperato da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto out per mezza stagione. Ricomincerà dalla Serie C il suo percorso. Nel frattempo, il Modena non smetterà di guardarsi intorno seppur, come si sia capito, il mercato dipenderà dalle uscite. Si dovrà trovare sistemazione a Giovannini, uno sguardo agli attaccanti Vaira lo darà e qui piace il nome di Merola del Pescara in prospettiva. Se si vuole pensare a qualcosa di croccante per il presente, servirà prima valutare le posizioni di Bonfanti e Falcinelli.

Per il primo offerte congrue non pare siano arrivate, il secondo andrà in scadenza a giugno e non è detto che non venga corteggiato da altri club già adesso. Tutto da vedere, però il Modena può finalmente contare su un rinforzo difensivo. Niccolò Corrado è un giocatore gialloblù e l’auspicio è che Bianco possa aver trovato un esterno dal livello prestativo alto, più di quanto non si sia a volte notato fin qui.