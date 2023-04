Paraluppi al completo per il debutto a San Damaso

Comincia domani con la terz’ultima giornata la volata finale dei campionati del Crer, anche se poi già domenica 23 ci si ferma di nuovo tutti per il Torneo delle Regioni. Ecco le ultime dai campi per le gare di domani delle sette modenesi di Eccellenza (nessun derby) e i pronostici del nostro Vincenzo Corrente: solo Castelvetro e Formigine non hanno più stimoli di classifica, mentre per le altre 5 (Cittadella e Castelfranco in lotta per il 2° posto, Vignolese, La Pieve e Modenese per la salvezza) saranno 3 settimane decisive. Arcetana-Formigine X2. Contro i reggiani quart’ultimi a rischio retrocessione diretta in cui debutta mister Rossi al posto di Pivetti, i verdeblù quinti della classe non possono contare su Matteo Caselli squalificato (come mister Sarnelli) e sugli infortunati Ashong e Habib. La Pieve-Agazzanese 2. I pievani (al completo) e in serie utile da 3 gare (5 punti) viaggiano a +2 sui playout e sfidano la terza della classe che insegue a -1 la Cittadella. Rolo-Castelfranco X. Solo un successo sul campo dei reggiani (la squadra dell’ex Cristiani è ormai salva a quota 38) può tenere la Virtus (-3 dal 2° posto) in lotta per gli spareggi: mister Fontana ritrova dalla squalifica Barbieri e Boccalupo (che ha preso una botta al ginocchio ma dovrebbe stringere i denti), anche Bertetti è ok dopo l’uscita dal campo di mercoledì per i crampi. Campagnola-Vignolese 2. Tre punti obbligatori per i rossoverdi (-1 dalla salvezza diretta) sul campo dei reggiani già condannati: mister Perinelli non ha l’infortunato Selim, in dubbio Melli. Castelvetro-Fidentina X. Gialloblù tranquilli al 7° posto al completo contro i ducali che pur con 3 vittorie di fila non sono ancora salvi. Piccardo-Modenese X2. I gialloblù scivolati a -5 dalla salvezza giocano sul campo dei ducali, vicini alla salvezza, senza Alessandro Borghi e Saetti Baraldi (stagione finita per entrambi) oltre al solito Agrillo. Cittadella-Anzolavino 1. Dopo il successo con l’Agazzanese mister Paraluppi debutta a San Damaso al completo contro i bolognesi già retrocessi per difendere il 2° posto.

Davide Setti