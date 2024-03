Podismo. La città va di corsa nel weekend di Pasqua

Con la primavera il calendario del podismo modenese si arricchisce di appuntamenti. Nel fine settimana di Pasqua i ’runners’ modenesi impegnati in due manifestazioni. Sabato 30 si corre con la Polisportiva Modena Est che organizza la 33ma edizione della ’Du Pas A Dre Panera’: quattro percorsi di 3,6,9 e 10,5 chilometri; partenza alle ore 16 da via Indipendenza. Info tel. 338 7075403. A tutti i partecipanti come premio un uovo di cioccolata. E torna la tradizione anche il lunedì dell’angelo con la 36ma Camminata della solidarietà, presso la Croce Blu di via Giardini 481 a Modena. Partenza alle ore 9, tre percorsi di 3.6 e 12 chilometri. Info tel. 059/343156. I competitivi potranno concorrere alla Pasquetta sportiva di Gualtieri, con partenza da piazza Bentivoglio alle 9,30; info tel. 329 7477648.

g.m.