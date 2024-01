Su Trc. Il metronomo Gerli ospite a Gialli di Sera

Sarà Fabio Gerli (in foto) l’ospite proncipale di Gialli di Sera, il programma di Trc sul Modena calcio che torna in diretta stasera alle 21,30. Gerli alla sua quarta stagione in gialloblù, si sta rivelando anche quest’anno elemento fondmentale negli equilibri di squadra. Tornato da un infortunio, sarà determinante nel girone di ritorno. Tra gli ospiti Cesare Maestroni, ex canarino, oggi allenatore del Modena femminile. E proprio con le ragazze di Maestroni collegamento dalla polisportiva Villadoro.