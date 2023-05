Tesser, incontro decisivo con la proprietà Il mister verso l’addio salvo colpi di scena

di Alessandro Troncone

Come un corridore in salita, Attilio Tesser è alla volata finale. Sono queste le ore nelle quali si decide il destino dell’allenatore del Modena, anche se il futuro appare ormai delineato e deciso.

Negli uffici milanesi della famiglia Rivetti, la proprietà canarina insieme al direttore sportivo Davide Vaira incontrerà il tecnico di Montebelluna e, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, le notizie dei giorni passati saranno confermate. Sul piatto c’è naturalmente la volontà del Modena di rivolgere uno sguardo alle stagioni che verranno, a partire dalla prossima l’obiettivo sarà quello di puntare in maniera concreta ad una posizione di privilegio nei playoff e il ciclo di Tesser (fatto di una vittoria del campionato di C e di una salvezza senza affanni) è giudicato alla sua conclusione. La proprietà canarina prenderà le sue decisioni in merito, pur conscia che l’ambiente modenese si sia espresso a gran voce sui social e pure allo stadio in favore di una permanenza di Tesser almeno fino alla scadenza naturale del contratto, prevista per il 2024. Legittimamente, un club percorre la strada che ritiene più opportuna per i propri progetti sportivi e, certamente, il lavoro dell’allenatore veneto non sarà mai sottovalutato.

Della candidatura forte di Paolo Bianco si è detto e non servono ulteriori conferme. Intorno al nome dell’ex collaboratore di Allegri e De Zerbi circolano pure le prime indiscrezioni sulla staff (all’interno del quale potrebbe entrare Antonio Narciso) e arrivano sempre più prepotenti le notizie sul mercato estivo, lì dove il Modena vorrà essere protagonista con 4 o 5 acquisti di livello per poter, come detto, essere tra le prime 8 e, forse, qualcosa in più. Dopo il tecnico, il Modena dovrà anche chiarire ufficialmente le scelte che in gran parte sono già state portate avanti per il settore giovanile. E non è più un mistero che l’uomo desginato a dirigere le attività dei giovani sarà Andrea Catellani per il quale è pronto il ruolo di manager.

Insomma, un mese piuttosto intenso attende i colori gialloblù. Mentre, domani, ci sarà l’ultima sgambata allo stadio "Braglia" prima del rompete le righe di fine stagione. Insieme alla fine dei giochi sul campo, arriverà in contemporanea la decisione della proprietà sul futuro di Tesser. Ormai alla sua ultima volta nei panni di allenatore del Modena, come per altro le sue parole di qualche giorno fa hanno in gran parte raccontato.