Verso la gara. Attesi novemila tifosi sugli spalti del ’Braglia’. Come cambia la viabilità intorno allo stadio

La paura non ha solo lati oscuri. A volte, aiuta ad alzare il livello di attenzione, aiuta a responsabilizzare i giocatori e ad uscire dal momento di crisi. Utilizza questa espressione, Paolo Bianco, per avvicinare il Modena alla partita di lunedì con un paio di giorni di anticipo (per la Pasqua) che non fanno altro che accrescere l’attesa intorno all’evento. Servirà aspettare domani per ipotizzare un undici titolare vicino a quello che scenderà realmente in campo lunedì, nell’appuntamento indubbiamente tra i più delicati che il mese di aprile presenta ai canarini. Al quale non potranno partecipare i tifosi baresi residenti a Bari o provincia, per loro è arrivo lo stop alla trasferta. Non dovrebbe dunque esserci il classico esodo nel settore ospiti (un paio di centinaia i biglietti venduti ai pugliesi), già questo potrebbe risultare determinante in un certo senso per la squadra di Iachini, abituata spesso ad avere un pubblico a dir poco numeroso al seguito. Al ’Braglia’ sono attesi circa 9.000 spettatori, con la consueta limitazione alla viabilita. Già nella notte tra domani e lunedì sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli. La stessa piazza, viale Monte Kosica, il tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda), a partire dalle 7.30, saranno progressivamente chiusi al transito. Domenica 31 marzo dalle 11 in piazza Tien An Men, inoltre, sarà vietata la sosta in una porzione del piazzale, che verrà riservata al posizionamento dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var. Ci sarà concomitanza con il mercato del lunedì, ergo, per chi si sposta da Nord a Sud della città è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. Infine, la Lega B ha ufficializzato date e orari degli ultimi due appuntamenti del campionato. Modena-Como si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15, mentre Lecco-Modena venerdì 10 maggio alle ore 20:30. Entrambe le giornate vedranno tutte le gare in contemporanea. Il Modena, dopo il Bari, avrà quattro giorni per preparare la trasferta di sabato 6 a Terni, poi scenderà in campo in anticipo il venerdì dopo col Catanzaro al Braglia. Alessandro Troncone