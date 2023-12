A Cartoceto arrivano più agenti e tecnologia

Più agenti e maggiori tecnologie per la polizia locale di Cartoceto. A dare la notizia é il sindaco Enrico Rossi: "Si apre una nuova fase per la nostra polizia locale, che, dal 2024 potrà contare su un potenziamento rilevante del personale e su ingenti investimenti relativi alle dotazioni strumentali e tecnologiche, frutto di un costante lavoro mirato a intercettare risorse per il miglioramento di un servizio importantissimo alla luce delle nuove dinamiche sociali, ausiliario a quello delle forze di polizia".

Il primo cittadino entra nel dettaglio: "Un progresso significativo, che ridefinisce gli standard delle attività di controllo della circolazione stradale, del monitoraggio generale del territorio e di prevenzione e contrasto della microcriminalità, anche di natura predatoria, così come dei fenomeni di danneggiamento del patrimonio pubblico. A partire dal primo gennaio potremo finalmente contare in modo strutturale su 5 agenti, di cui il territorio di Cartoceto non ha mai disposto (attualmente sono 4, ma fino a un po’ di tempo fa erano addirittura 3, ndr), che garantiranno quotidianamente la presenza di una pattuglia nei diversi i turni, consentiranno di allargare l’arco temporale annuale durante il quale effettuare anche il servizio notturno, così come di aumentare la frequenza settimanale di quest’ultimo". Nono solo più agenti, ma anche apparecchiature: "Abbiamo voluto investire fortemente - prosegue il sindaco -, anche grazie ad un recente bando della Regione, sulle strumentazioni tecnologiche, ad oggi imprescindibili per cercare di svolgere un servizio quanto più efficace sul territorio. Già ventidue dispositivi di monitoraggio sono stati messi in rete e connessi alla sede della polizia, tra telecamere ambientali, posizionate in alcune aree strategiche, e sistemi di lettura targhe, dislocati nei punti di accesso al territorio, ai quali ne saranno integrati a breve altri due. A questi si aggiungeranno, inoltre, due fototrappole, un etilometro e un telelaser". Rossi conclude: "Nel recente passato siamo riusciti a sostituire integralmente i mezzi in dotazione agli agenti con veicoli full-electric, ma il risultato strutturale ancora più importante lo si raggiungerà nel 2024 quando saranno aggiudicati, per un milione di euro, i lavori di realizzazione del nuovo centro civico, nel quale troverà spazio anche la sede destinata alla polizia locale". Sandro Franceschetti