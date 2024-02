A Casa Sponge "Storie tra Cielo e mare" nell’ambito della Capitale della Cultura

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio ‘Storie tra Cielo e Mare’, il progetto espositivo a cura di Stefano Verri che fa parte di ‘Blu: il Colore della Cuccagna’ presentato nel dossier di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 e attuato da Casa Sponge. La mostra parte dall’esperienza quindicennale di Casa Sponge, prima home gallery delle Marche e una delle prime realtà di questo tipo in Italia, che ha deciso di lavorare come spazio indipendente. Uno spazio libero per la sperimentazione in cui si sono sempre messi al centro i valori dell’ecologia, della relazione, del territorio della natura e del paesaggio.