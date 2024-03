"A furia di scrollare sui soliti social i giovani leggono di più"

“Scrollando“ i nostri social sul telefono non è difficile imbattersi in tanti trend del momento. E non solo abiti e accessori. TikTok ha fatto riscoprire (pensate un po’) che leggere è bello e istruttivo. Ma tanto è che la lettura ha acquistato punti proprio tra i giovanissimi. E alcuni libri, tra cui anche vecchi gloriosi classici diventati un po’ polverosi, sono rinati. Altre pubblicazioni fresche sono diventati best-seller globali. Il potere dello scrolling è notevole.

Un’altra grande tendenza che però rischia di diventare incontenibile (o forse già lo è diventata) è quella della skin-care. Ovvero la cura della pelle, in particolare del viso. Creme, sieri, maschere contorni occhi così come rimedi casalinghi dati per miracolosi sono diventanti virali. Dallo schermo sembrano entrare direttamente nella nostra pelle. Una situazione che sta, secondo molti, diventando un po’ ossessione. E allora anche la skin care coreana, celebratissima, ormai appare consolidata e obsoleta. E allora è arrivata quella scandinava. E proprio dalla Svezia è arrivato il divieto, nei confini nazionali da parte di una catena di farmacie, di vendere prodotti anti età ai minori di 15 anni. Beh per quanto prendersi cura della propria pelle è sacrosanto e giusto non può essere un’ossessione, specie tra i più giovani. Sì alla beauty routine consapevole e necessaria secondo le nostre esigenze perché è un attimo che una moda diventi ossessione. E non va bene. Sul tema vi consiglio il libro di Beatrice Mautino “La scienza dei cosmetici“ (Gribaudo), super interessante.

Oggi tema serio e allora rendiamoci dolci con un profumo gourmand. Direi che ci sta visto che siamo nella settimana della Pasqua e penso sì a del cioccolato, fondente. Una nota agrumata come il mandarino ed una che avvolge e scalda come una cremosa vaniglia.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino