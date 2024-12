A palazzo Perticari-Signoretti torna in vita clavicembalo del ’600

di Giovanni Volponi

Un nuovo gioiello artistico brilla a palazzo Perticari Signoretti, e il 21 e 22 dicembre sarà possibile ammirarlo per tutti: parliamo di uno strumento musicale, un antico e prezioso clavicembalo. Costruito nel 1675 a Firenze dal cembalaro Giovanni Pertici, i cui altri strumenti a noi noti si trovano oggi negli USA e in Germania, è stato acquistato da Franco Signoretti e fatto restaurare da Giulio Fratini, coadiuvato per la parte lignea da Matteo e Isidoro Bacchiocca.

"Sappiamo che il Palazzo possedeva anticamente un clavicembalo che lo stesso Rossini ha più volte suonato – spiega Signoretti – e questo mi ha spinto alla ricerca di uno strumento che potesse risuonare come una volta all’interno delle sale". Durante l’evento del weekend, non sarà solo possibile ammirare il capolavoro dell’arte musicale seicentesca, ma lo si ascolterà a qualsiasi ora si andrà a visitarlo: è stato chiamato infatti il maestro Marco Mencoboni che si alternerà con vari docenti ed allievi delle classi di clavicembalo del conservatorio Rossini, i quali avranno la fortuna di mettere le mani su un autentico strumento antico ottimamente conservato. Gli esecutori si daranno la staffetta in modo continuativo durante gli orari di apertura e sarà anche proiettato il primo video musicale realizzato sulla figura di Pertici per la regìa di Alberto Giuliani, con melodie eseguite da Mencoboni.

Con l’occasione, palazzo Perticari sarà visitabile anche nelle altre sale, con la meravigliosa quadreria che comprende opere di Simone Cantarini, Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato e Giovan Francesco Guerrieri. Palazzo e clavicembalo saranno visibili sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 a ingresso libero.