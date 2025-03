A Piobbico nessuna rete. Pari anche a Montecalvo

Piobbico 0 Pantano 0

AUDAX : Lucarelli, Arcangeletti, Aluigi F., Rossi, Fiorucci U. (15’ st Giovanelli), Barca, Hoxha L., Fiorucci N., Ottaviani, Bernacchia (18’ st Valenti), Hoxha C. (21’ st Caselli) All. Cipolla

PANTANO: Taurisano, Berti, Costantini, Bolzonetti, Boccioletti, Vagnini, Montagna, Mancini, Procaccini, Pagnini (35’ st Giovanelli), Casoli (28’ st Valentini) All. Renzi

Arbitro: Caporaletti di Macerata

Il Pantano strappa il pari a Piobbico con una prestazione attenta. Di contro i locali, falcidiati da infortuni e squalifiche, oggi assenti sei titolari, oltre a due ragazzi in campo in non buone condizioni fisiche, ce la mettono tutta per passare ma senza un pizzico di fortuna. In avvio subito gli ospiti pericolosi ma Lucarelli salva il risultato con un bell’intervento. Poi monologo piobbichese con più occasioni sprecate e belle parate di Taurisano. Nella ripresa la prestazione del Piobbico si involve e solo nel finale i locali tornano pericolosi con un palo di Arcangeletti ed un paio di occasioni di Ottaviani e Hoxha L. Il pareggio è comunque giusto. Nel Piobbico bene Lucarelli, Ottaviani e Hoxha L. Tra gli ospiti Bolzonetti, Mancini e Procaccini.