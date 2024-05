A Piobbico torna l’irresistibile InRock

A Piobbico il 4 e il 5 maggio torna InRock Piobbico! Un programma come sempre ricco di eventi e tutto da vivere. Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione è diventata negli anni uno dei Festival musicali più importanti della Regione Marche attraendo spettatori anche dalle regioni limitrofe. Nelle 17 edizioni si sono succedute sul palco circa 100 band e 500 musicisti con una partecipazione di quasi 40mila persone. Tutte e due le giornate si apriranno al mattino con il Trekking nei sentieri del Monte Nerone a cura di “Natura Trekking Marche“.

Come consuetudine sabato 4 si terrà il “Motoincontro Alessandro Stocchi“ in collaborazione con l’associazione “Tripfood“ di Piobbico ed i motoclub “Tonino Benelli“ e “Vado Vices“ di Sant’Angelo in Vado. La novità 2024 è Kids Zone a cura di “A.s.d. Il Girotondo“. Dal pomeriggio inizieranno i concerti al quale prenderanno parte i primi 4 finalisti del concorso canoro “InRock Music Contest“, questo il programma: sabato 4 ore 12 apertura Truck Area, alle ore 16 l’inizio dei concerti con - Acoustic Rain - The Sick Orange- Mutt Blink182 Tribute. Special Guest: Ira Green - “Tutti i colori dell’Ira“ Live Tour - Dj Andrea Bartoccini.

Domenica 5 ore 12 apertura Truck Area. Ore 15 Inizio dei concerti con – Kleos – Blend - Spoon River. Special Event 2024: Electric Guitarlands Una super formazione internazionale che farà tappa a Piobbico con il loro tour europeo: Florian Opahle (Jethro Tull / Greg Lake band) – Germania Angel Vivaldi – Usa Nick Johnston – Canada Rowan Robertson (Ronnie James Dio) – Inghilterra - RockOut Oasis Tribute. Due giorni intensi, tutti da vivere. Ad ospitare InRock Piobbico 2024 l’accogliente Parco Minerale recentemente restaurato.

Amedeo Pisciolini