A Sant’Ippolito e Cartoceto non c’è competizione: 2 liste uniche

In entrambi i Comuni della bassa Valmetauro in cui oggi e domani si va alle urne anche per eleggere il primo cittadino e il consiglio del quinquennio 2024-2029, vale a dire Sant’Ippolito e Cartoceto, si è presentata una sola lista. Di conseguenza, perché il candidato sindaco e la sua squadra al completo stacchino il ‘pass’ sarà sufficiente che si rechino ai seggi il 40% più uno degli aventi diritto e che la metà di questi esprima un voto valido. Altrimenti ci sarà il commissariamento. Una circostanza, quella della presenza di una sola compagine, che se può essere comprensibile per Sant’Ippolito, dove vivono poco più di 1.400 persone, è piuttosto strana per Cartoceto, che di abitanti ne ha 8.100 e dove appena 10 anni fa si contesero il massimo scranno cittadino ben quattro candidati.

Nella città dell’olio, in cui gli aventi diritto al voto sono 6.645 (3.310 uomini e 3.335 donne) corre per il terzo mandato consecutivo Enrico Rossi (foto a destra), che ha nella sua squadra ‘Adesso ancora domani’ un mix di consiglieri uscenti e new entry: Matteo Andreoni, Gianpaolo Bargnesi, Francesca Ciacci, Luigi D’Ambrosio, Fabiana Fiorelli, Sonia Gambini, Raffaele Guidi, Michele Mariotti, Martina Mattioli, Caterina Pompili, Ramona Rapanotti e Stefano Urso. Il sindaco uscente é candidato anche a Sant’Ippolito, dove Marco Marchetti (foto a sinistra), dopo la vittoria al fotofinish del 2019 nei confronti di Stefano Tomasetti (per appena 3 voti, 455 a 452), cerca di ottenere l’ok per la sua seconda consiliatura. Con lui compongono la lista ‘Uniti per Sant’Ippolito’ Francesca Balducci, Italo Battisti, Eleonora Camiletti, Andrea Canucoli, Marco Cianni, Matteo Fiorelli, Erika Ruti, Carlo Signoracci, Giada Tommassini e Raffaella Valentini. Qui gli elettori sono 1.233, di cui 615 maschi e 618 femmine. Serviranno 494 votanti.

s.fr.