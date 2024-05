A Soria il campetto dei sogni . Centinaia di bimbi sul playground completamente rinnovato

Il verde del San Bartolo alle spalle e un campetto da basket dove avere libero accesso, senza vincoli di orario né permessi per tirare a canestro. Cosa c’è di più bello in una città innamorata della pallacanestro come Pesaro? Quel campetto esisteva già, all’angolo fra via Rigoni e via Lucio Accio, nel quartiere di Soria, ma adesso è diventato veramente il playground dei sogni, un luogo coloratissimo dove divertirsi dietro a una palla a spicchi. Una riqualificazione che ha regalato uno scenario unico. Merito di Kellanova e della sua lodevole iniziativa denominata "Kellogg’s Better Days" che riqualificherà sette campi da basket in Italia entro la fine del 2024. E la prima delle cinque città prescelte ad aver avuto questo privilegio è proprio Pesaro (seguiranno poi Torino, Brindisi, Roma, Milano) che ieri ha festeggiato l’evento, sociale oltre che sportivo, con la partecipazione di centinaia di bambini del minibasket di tutte le società locali. A salutarli due testimonial d’eccezione come Giorgia Sottana, giocatrice della Famila Schio ed ex capitana della Nazionale femminile e Giulio Maria Papi, azzurro della Nazionale di basket in carrozzina e ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico.

"Pesaro, oltre ad essere una bellissima città, ha una dna legatissimo al basket – argomenta Giuseppe Riccardi, general manager Italia di Kellanova -. La cosa importante è che rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato i campi e l’idea è quella di crescere ulteriormente, toccando tutto il territorio nazionale. La nostra filosofia è quella di fare di questo campo uno spazio inclusivo, dove vengano superate le diversità, sia di genere che di abilità". E lo hanno subito sottolineato con fermezza sia Giorgia Sottana col suo carisma ("per favore bambini cominciate voi a smettere di sostenere che il basket è uno sport da maschi, io gli ho dedicato tutta la mia vita") che Giulio Maria Papi ("anche se sono seduto su una carrozzina non cambia la sostanza: è sempre sport, è sempre basket").

Riccardi ha poi concluso con un auspicio: "Vogliamo che le persone vivano dei giorni migliori come dice il nostro slogan, che stiano attenti al loro benessere coniugando attività sportiva e sana alimentazione".

Non solo questo: perché l’azienda si occuperà della manutenzione del playground nel tempo. "Il nostro contributo alla comunità di Pesaro non si esaurisce oggi" promette il gm di Kellanova. Fra gli ambassador della bella iniziativa ci sarà anche Marco Belinelli, una volta esauriti gli impegni dei playoff con la Virtus Bologna.

