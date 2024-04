A Urbino la card “Valore Bellezza“

Anche a Urbino arriva la carta “Valore Bellezza“ di Confcommercio. Questa permette di ottenere un cashback, ovvero una sorta di rimborso dagli acquisti fatti in città negli esercizi convenzionati. Non ancora attiva, è stata presentata lunedì nella sede ducale dell’associazione in via Veneto dal direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti.

"L’iniziativa ha destato molto interesse tra gli operatori economici e i commercianti che hanno partecipato nei due incontri. Di grande importanza la presenza dell’ Università di Urbino e di associazioni come la Proloco e la Cicloducale per creare la giusta sinergia per rendere la card un importante strumento di accoglienza e di promozione per tutta la città", spiega Egidio Cecchini di Confcommercio Urbino.

La card, già presentata a Pesaro e Fano, con ogni acquisto effettuato in una delle attività convenzionate e ubicate nei 25 comuni della provincia aderenti al progetto dell’Itinerario della Bellezza, produrrà un credito restituito al cliente. Questo potrà essere speso unicamente nelle attività convenzionate con la stessa tessera. "Un progetto moderno e coinvolgente per promuovere le attività e l’economia del nostro territorio che sta destando forte interesse tra gli operatori e le istituzioni", conclude Cecchini. La carta “Valore Bellezza“ nasce come strumento collaterale all’iniziativa degli Itinerari della Bellezza così che possa essere uno strumento in più per vivere il territorio nelle sue peculiarità, incentivando le attività commerciali e culturali.

Francesco Pierucci