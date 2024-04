"Abbiamo sbagliato. Qualcosa di troppo. Noi... e l’arbitro"

Roberto Stellone assolve i suoi, ma solo in parte. "Oggi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. E anche l’arbitro ci ha messo del suo. Siamo partiti bene, abbiamo avuto subito un’occasione con Nicastro e abbiamo preso il gol. Siamo stati troppo morbidi su marcatura, può capitare. Ma abbiamo reagito bene, realizzato due gol e chiuso il primo tempo in vantaggio senza rischiare". E poi? "Abbiamo preso il gol del pareggio per un errore di posizionamento. Ed è arrivata l’espulsione ingiusta di Peixoto e subito dopo il 3-2: non era un fallo da seconda ammonizione. Se noi abbiamo sbagliato qualcosa, anche l’arbitro ha fatto altrettanto: ho visto una direzione a senso unico con i cartellini, ho visto una mancata regola del vantaggio a nostro danno, con il gioco fermato per crampi". Cosa ha detto all’arbitro alla fine? "Che non ero d’accordo su come ha gestito l’intera partita". Ora si guarda avanti: "Resettiamo tutto e pensiamo a riordinare le idee. Domenica avremo un’altra partita importante (con la Juve, ndr) con due giocatori squalificati. Cercheremo di riprenderci i punti persi oggi e sistemarci meglio in classifica. Se non ci riusciremo, ci preparemo bene per la doppia sfida dei playout". Sull’altra sponda la felicità di Barilari: "Col Pineto pensavamo di vincere ed è andata all’opposto. Ad Ancona idem. Oggi, lo confesso, ho temuto di perderla... Bravi i ragazzi a mantenere i nervi saldi dopo quel primo tempo, a continuare a giocare, a muovere la palla con la Vis in dieci. Siamo salvi e forse è più bello così. Ma è stata dura".