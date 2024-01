Acqualagna ha detto addio a Gianfranco Mangani

Si sono svolti ieri nella chiesa di santa Lucia di Acqualagna le esequie di Gianfranco Mangani deceduto sabato scorso all’età di 86 anni. Personaggio molto conosciuto anche per i suoi trascorsi sportivi era stimato e benvoluto da tutti. "Gianfranco Mangani – lo ricorda il sindaco Luca Lisi – era nato ad Acqualagna, aveva svolto l’incarico di dirigente scolastico a Biella, dove la moglie Loretta, anch’essa di Acqualagna, era docente di lettere. Anni fa, a causa di un incidente stradale, avevano subìto la perdita del figlio Andrea. Gianfranco insieme alla sua amata Loretta tornavano regolarmente ad Acqualagna e questo gli permetteva di essere sempre tra i protagonisti delle varie attività che si organizzano nel territorio. Faceva parte dell’Associazione Amici Acqualagnesi (poi diventata Proloco Acqualagna), associazione che a fini benefici organizzava manifestazioni di vario genere. Era un grande sportivo, aveva militato nella gloriosa squadra di calcio locale, la Falco-Acqualagna. Autore di varie pubblicazioni negli anni ’90 fu autore del libro “Non solo Falco 1944-1964“ dove raccontava le avventure della squadra di calcio ma anche poesie e aneddoti del nostro paese. Spesso – aggiunge il primo cittadino – lo si vedeva in sella alla sua bicicletta o negli ultimi periodi, vista l’età, a fare salutari camminate che poi ha dovuto poi abbandonare per via della malattia che lo ha colpito. Amante della storia locale fu curatore della riedizione del libro “Misticanza Marchigiana“ della nostra poetessa Maria Conti. Nel 2009, insieme al suo caro amico Walter Bacciaglia idearono la serata di poesia dedicata proprio alla poetessa Maria Conti. Tale serata, che sarà la 13ª edizione, quest’anno si svolgerà il 13 gennaio e sarà proprio un momento per ricordare il nostro caro Gianfranco". Anche la Falco Acqualagna ha voluto ricordare in un post la scomparsa di Mangani: "Porgiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Mangani per la scomparsa di Gianfranco ex giocatore della gloriosa Falco anni 50’/60’".

Amedeo Pisciolini