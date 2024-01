Acqualagna, il centrodestra ora è pronto

Centrodestra di Acqualagna riparte da Luciano Magnanelli e Pier Luigi Grassi. Anche qui, infatti, iniziano le grandi manovre in vista delle prossime importanti scadenze elettorali, sia europee che amministrative che interesseranno il comune, e l’area del centrodestra, per ricostituire una presenza politica nel territorio, ha recentemente nominato come coordinatori locali Luciano Magnanelli per Forza Italia e Pier Luigi Grassi per l’Udc.

Entrambi, in gioventù, hanno condiviso un’esperienza nelle fila della ex Democrazia Cristiana. Magnanelli ha lavorato come ragioniere capo al Comune di Acqualagna ed ora è in pensione: "Può vantare un’importante competenza in ambito amministrativo – spiegano dal centrodestra di Acqualagna – che, ora, mette a disposizione della comunità. Oltre a questo è impegnato quale componente e segretario della Banda Musicale Cittadina da tempo, oltre a un impegno volontaristico nell’Asd Pallacanestro e nella Pro-Loco Acqualagna".

Grassi ha alle spalle un significativo impegno amministrativo in diverse legislature dagli anni ‘80 ai 2000, dove ha ricoperto diversi incarichi sia in qualità di consigliere, prima, che poi come assessore: "Pur avendo svolto il suo impegno professionale a Pesaro nel servizio sanitario regionale – continua la nota del centro destra – possiede una buona conoscenza del territorio, avendo mantenuto la residenza in Acqualagna. Impegnato anche in ambito sindacale in Uil-Fpl provinciale e regionale, possiede un importante bagaglio di competenze sui temi relativi all’organizzazione sanitaria e delle tematiche legate, in particolare, al mondo del sociale e del volontariato".

"Magnanelli e Grassi, sia pur pensionati, hanno scelto di mettere al servizio della comunità acqualagnese le loro esperienze di vita e le loro competenze professionali animati soprattutto dal fatto che il nostro comune necessita, quanto prima, di un nuovo slancio amministrativo con una progettazione che guardi verso il futuro in maniera programmatica e non vivendo alla giornata, mantenendo salde le proprie radici e tradizioni".

"Esprimiamo una particolare soddisfazione per queste nomine – spiegano la responsabile provinciale di Forza Italia, Elisabetta Foschi, e il Commissario provinciale Udc Vittoriano Solazzi – in quanto dimostrano che queste organizzazioni possono essere luogo di impegno per chi ha sempre avuto passione politica, animata da quei valori sempre attuali legati a quella cultura cattolico-popolare e socialista-riformista che guarda ai problemi della gente e propone le soluzioni. Ancora è possibile questo tipo di impegno politico che non è frutto di improvvisazione e demagogia ma guarda ai contenuti e ai problemi con un approccio moderato, riformista e non passivo, rispetto agli estremismi e populismi che non appartengono alla cultura politica del nostro Paese".

Andrea Angelini