Addio a Giuseppina, mamma di Elisabetta

Giuseppina Borghi, mamma della nostra collega Elisabetta Ferri, è venuta a mancare ieri all’ospedale di Pesaro. Era nata a Urbino il 19 marzo del 1938, aveva 85 anni. Abitava in via Morini, a Pantano. È stata maestra elementare. Ha iniziato a insegnare fuori regione per poi avvicinarsi e stabilirsi a Pesaro. Lascia il marito Giovanni Ferri, i figli Fabrizio ed Elisabetta, cognati e nipoti. Oggi alle 18,30 il rosario nella chiesa di San Carlo e domani alle 15,30 sempre a San Carlo il funerale. Ad Elisabetta un abbraccio fortissimo da tutti i colleghi del Carlino Pesaro.