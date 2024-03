Addio a Sebastiani. Fondò il calcio a Piandimeleto

Cordoglio a Piandimeleto per la scomparsa di Nino Sebastiani (foto), morto l’altro ieri all’ospedale di Urbino all’età di 83 anni. Conosciutissimo nell’ambiente sportivo per aver fondato nel 1965 assieme al cognato don Mario la locale squadra di calcio del Piandimeleto e per esserne stato un dirigente per tanti anni. Da giovane ha anche giocato a calcio come centromediano. Per la sua determinazione, la forza e la grinta era chiamato da tutti ‘Ruspa’. Lascia la moglie Gabriella i tre figli Luca, Marco e lucia e altri parenti. Altruista e generoso era benvoluto da tutta Piandimeleto e da chi ha avuto modo di conoscerlo. "Nino, teneva molto al suo territorio, alla sua gente- ricorda la sindaca di Piandimeleto Veronica Magnani- sempre vicino ai giovani, allo sport, ha costruito alla crescita dell’ambiente sportivo del paese, ci mancherà, tutto il paese lo ricorda con affetto". I funerali di Nino Sebastiani si svolgeranno domani

alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Biagio di Piandimeleto.

am.pi.