Addio Anna Frulla, pattinò fino a 80 anni

Si è spenta all’età di 86 anni la fanese Anna Frulla, moto nota in città non solo perché per circa 40 anni ha riparato assieme al marito Vito Ricci le scarpe di tanti fanesi nel loro storico laboratorio da calzolai di Marotta, ma anche per essere la madre di tre fanesi altrettanto noti in città ognuno nel suo campo: il musicista Roberto esperto di dialetto fanese, la barista Lucia tifosa dell’Alma e la già segretaria della Cgil provinciale Simona.

Anna è stata un’instancabile lavoratrice, una moglie amorevole, un’affettuosa mamma e una nonnina che sapeva lasciare il segno anche in chi parente non le era davvero. Ma prima di tutto questo era stata campionessa italiana di pattinaggio. Anna Frulla è infatti negli annali della storia sportiva fanese, per le numerose medaglie iridate vinte gareggiando con i roller ma soprattutto per aver avviato tanti giovani fanesi a questo sport. Motivo per cui nel febbraio 2018 aveva indossato nuovamente i pattini (assieme al fratello Aldo, 170 anni in due, anche lui campione di roller negli anni ‘60) per inaugurare la tre giorni di Campionati italiani indoor di pattinaggio corsa all’AdriaticArena di Pesaro. Un riconoscimento che le aveva riempito il cuore di gioia per l’onore, segno della sua grande modestia.

Una donna estremamente umile e solare, legata ai valori veri della vita, a partire da quello della famiglia. Come aveva rivelato lei stessa, nel giorno più buio della sua vita, il 6 ottobre 2018 quando il marito Vito se n’era andato, proprio nel giorno del 60° anniversario del loro felice matrimonio. Una coincidenza che Anna volle leggere come l’ultimo dono del suo Vito che "ha atteso di festeggiare l’alba di questo bellissimo traguardo", pur nella malattia che lo affliggeva da anni e lo ha spento lentamente. Lei lo ha raggiunto domenica pomeriggio, al termine di una breve malattia, in un altro anniversario importante per la sua famiglia: il giorno del compleanno di uno dei suoi amatissimi nipoti.

I funerali di Anna saranno questo pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di San Pio X, al Poderino.

Tiziana Petrelli