Affitti studenti, : "Prezzi in rialzo ma case migliori"

L’anno accademico sta per iniziare, e le porte delle case di Urbino si aprono agli studenti universitari. E quest’anno, nonostante una lieve flessione delle richieste, i prezzi sono in rialzo rispetto al 2023, con la nota positiva che gli appartamenti sono sempre più attrezzati e adatti alle esigenze delle nuove generazioni. Abbiamo fatto un giro nelle agenzie immobiliari della città ducale, per capire la situazione dalla voce di chi con il mercato immobiliare ci lavora tutti i giorni.

L’Immobiliare Feltresca è una storica agenzia con sede praticamente in piazza: "Al momento – ci dice il titolare Paride Serafini – non sono molto ottimista. In questo periodo l’anno scorso c’era più giro, quest’anno meno. La mia agenzia è in posizione centralissima, ma io non lavoro molto col web per cui non tratto quel tipo di clientela. Tuttavia, dei colleghi mi hanno detto che anche agli annunci online quest’anno rispondono meno persone rispetto al passato".

A livello di prezzi, c’è un lieve incremento: "Sorprendentemente – prosegue Serafini – vedo che comunque c’è un lieve aumento, ho sentito anche 400 euro per una singola in centro. La media mi risulta comunque sui 300 euro per una singola e 220 per un posto in doppia in centro, mentre fuori 250/270 per la singola e sui 170 per la doppia. Il posto in doppia non attira più, sono poco gettonate le stanze condivise. Le cose che tirano sono il wifi, l’asciugatrice, e soprattutto la singola col bagno in camera, per la quale le famiglie sono disposte a spendere un po’ di più".

Tendenza confermata anche da Laura Silvestri di Centritalia Immobiliare, in via Bramante: "Cercano appartamenti con poche persone, meglio se dotati di singole ognuna col proprio bagno. Per i prezzi, non noto variazioni significative con l’anno scorso, mentre un lieve calo di richieste sì, c’è. Gli studenti che cercano ora sono più che altro matricole o chi si iscrive alla magistrale, chi poteva ha cercato a giugno. Vengono soprattutto da Romagna e centro Italia, ma ho clienti anche da Sud e Nord. Alcuni hanno con sé degli animali, e noi cerchiamo di trovare la soluzione migliore per tutti, che spesso ricade sul monolocale. La periferia va meno di un tempo, anche se le case sono più moderne. Si continua a preferire il centro storico".

Pare insomma che gli studenti siano più pigri e vogliano stare a due passi dalla piazza anche se costa di più.

