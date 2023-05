Affondo di Longhi: "Cosa aspettate a pulire i fossi?"

Manutenzione e pulizia delle cunette stradali, delle fogne e dei fossi. Temi quanto mai attuali, visti i fenomeni atmosferici dei giorni scorsi, ma "trascurati dall’amministrazione comunale", secondo il gruppo di minoranza guidato da Gianluca Longhi. "Con questo tipo di eventi meteorologici – argomenta proprio Longhi - è necessario programmare annualmente interventi di pulizia delle cunette, delle fogne e dei fossi, oltre che l’installazione e la cura di nuove vie di scolo che interessino sia le strade pubbliche che i terreni agricoli. E invece niente. E’ inaccettabile lo stato in cui si sono trovate nelle settimane scorse strade come via Pieve, via Rio Cupo, via Montebello, via Cereto e altre, invase dall’acqua perché i lavori prima elencati non sono stati eseguiti. Non possiamo nascondere, poi, l’urgenza di misure più strutturali da destinare alla rete di defluizione dell’acqua piovana, considerando le cascate e i rigurgiti d’acqua dai tombini a cui abbiamo assistito nel capoluogo, in particolare in via Marcolini".

Longhi incalza: "Nonostante le nostre sollecitazioni da tre anni a questa parte, sembra che tali provvedimenti non siano tra le priorità dell’amministrazione. Sebbene, poi, abbiamo già passato la metà di maggio, non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e allora diciamo: si provveda immediatamente a mettere le risorse finanziarie nei relativi capitoli di spesa e si calendarizzi al più presto il varo da parte del consiglio". Il leader di minoranza conclude: "Che fine ha fatto la nostra proposta di aggiornamento del piano di Protezione Civile? E quando – conclude il consigliere – verrà programmata ed eseguita una seria pulizia del fosso Rio Secco?"

