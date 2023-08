Aggredito albergatore, aveva sollecitato cliente ad andarsene

Violenta aggressione ad un albergatore ieri intorno alle 15 in via Rovereto, dove si trova l’hotel Silvia. Una coppia italiana, cinquantenne, che alloggiava da circa un mese nella struttura, è stata sollecitata dal titolare ad andarsene visto che aveva pagato un modesto anticipo. Inoltre stava scendendo acqua proprio dalla loro stanza. Così il titolare dell’hotel ha sollecitato i clienti a lasciare la stanza per evidenti problemi. In quel momento, non c’era l’uomo. Così la comunicazione è stata data alla sola donna. La quale però non ne voleva sapere. Di lì a poco è arrivato il compagno che si è scagliato contro il titolare dell’hotel, aggredendolo prima a male parole e poi prendendolo a schiaffi. Qualcuno ha chiamato la polizia che in pochi minuti è arrivata sul posto ed ha bloccato l’aggressione, che malgrado l’arrivo della polizia stava continuando. La coppia è stata portata in questura e sarà denunciata per l’aggressione. Il titolare dell’hotel appariva scosso e dolorante.