Agli Stati generali del turismo luci sulla ’videosfera-vongola’

Si chiude il piano strategico del turismo 2020-2024. Il materiale digitale e cartaceo, a sorpresa, sarà consegnato agli operatori nella giornata conclusiva degli Stati generali del turismo, in programma da oggi a venerdì 26 gennaio, nell’azienda di Rosciano, Zeppelin Design. Tematici gli appuntamenti di oggi e domani: nel pomeriggio di oggi sarà presentato il progetto, che ha suscitato curiosità ma anche ironia, della videosfera (che racconta il mare) racchiusa nelle ‘vongole giganti’.

Il progetto sarà presentato, sempre nell’azienda di Rosciano, alle 18, da coloro che l’hanno ideato, OpenLab in collaborazione con l’ università di Roma La Sapienza, la Politecnica di Ancona e l’Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Non più scontata l’ubicazione dei molluschi giganti in via Sauro, davanti al faro, né la loro realizzazione entro maggio. Per evitare ulteriori critiche l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere i suggerimenti e le proposte che i cittadini vorranno avanzare sulla collocazione delle due installazioni.

"Certo – fa notare l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – ci sarebbe piaciuto realizzare la video sfera (che fa parte dell’Eco Museo del Mare insieme allo Scimitar e all’info point ndr) entro il 2024, l’anno di Pesaro Capitale della Cultura, ma non lo vogliamo fare imponendoci ma dialogando con la città". La giornata di domani sarà invece dedicata al tema dell’enogastronomia con la premiazione dei ristoranti che hanno aderito alla Fano Gastronomica.

La giornata clou degli Stati generali sarà comunque quella di venerdì, a partire dalle 17, a conclusione del piano strategico del turismo: "Il Piano strategico è stato un percorso importante – conclude Etienn Lucarelli – affrontato con metodo, che ha portato a risultati pragmatici con la concreta valorizzazione degli elementi chiave della nostra città: la Fano marinara, radioastronomica e la Fano città di Vitruvio".

