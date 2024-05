Agrishow, su il sipario. Villa Caprile apre le porte

Presentata l’edizione 2024 dell’Agrishow, l’evento di Villa Caprile che torna da oggi a domenica, organizzato dall’istituto agrario Cecchi. "La villa aprirà al pubblico i propri giardini storici – ha spiegato il preside Riccardo Rossini – e saranno attivi gli antichi giochi d’acqua e le visite guidate. Sono in programma convegni ed incontri culturali; la visita alle mostre allestite dall’Accademia Agraria e Poliarte e agli stand degli espositori. Per le serate sono previsti spettacoli teatrali e musicali, e la possibilità di pranzare e cenare a Villa Caprile. La manifestazione è incentrata su temi inerenti l’innovazione didattica, l’agricoltura multifunzionale, biologica ed integrata, la tracciabilità dei prodotti, la filiera corta, l’ecosostenibilità, la qualità della vita, la qualità dei prodotti agroalimentari, la lotta allo spreco, la valorizzazione dei prodotti tipici della zona. Rimane la collaborazione con l’Assessorato alla Bellezza del Comune e la Fondazione Rossini che curano gli spettacoli di ‘Caprile Illuminata’. Tornano gli aperitivi in vigna, i tramonti divini con accompagnamento musicale".

Alla conferenza stampa erano presenti Catia Amati della Fondazione Rossini e il vice sindaco Daniele Vimini. Ricco il programma fin da oggi: alle 9 verrà proiettato il film "Amleto è mio fratello" e poi alle 11 incontro con Giorgia Righi. Domani alle 10,30 inaugurazione del 197° anno dell’Accademia Agraria con un convegno e la prolusione del professor Andrea Segrè. Nel pomeriggio presentazione libri gialli e incontri di naturopoesia e dalle 19 sul palco gruppi musicali degli studenti della Cecchi Band e Cri dj set.

Venerdì alle 15,30 presentazione di libri e convegno di aggiornamento sulla scuola senza voto: "Il cambio di paradigma". Alle 18,30 nella galleria degli stucchi: "Saperi e Sapori: Bollicine e Rosè secondo Tommaso Di Sante e Otello Renzi". Sabato 9 alle 13 al Palauditorium convegno "Il gelso tra memoria, storia e tutela" mentre alle 21,30 nel giardino segreto conferenza spettacolo di Luca Perri "Diversamente Sveglia – L’intelligenza artificiale da Kubrick a chatGPT". Infine domenica giornata dedicata agli allievi diplomati del Cecchi: alle 9 messa all’oratorio San Francesco; a seguire assemblea annuale dell’associazione in occasione del consueto raduno; consegna attestati ai periti agrari. Nel pomeriggio, alle 16, "Festa dell’Olivo in fiore" a cura dell’associazione Olea con il coordinamento di Giorgio Sorcinelli"

