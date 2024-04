Ai Giochi matematici vince Casoli

L’Istituto comprensivo “Paolo Volponi“ centra la finale nazionale dei Giochi matematici con l’alunna Lisa Casoli, iscritta alla classe 3B della scuola media urbinate. L’evento rientra nella 31ª edizione dei Campionati internazionali organizzati dall’Università Bocconi di Milano e si terrà il 25 maggio. "Anche quest’anno, l’Ic Volponi ha partecipato ai “Giochi matematici d’autunno“, con oltre 100 iscritti tra scuola primaria e secondaria – spiega la professoressa Sara Orazi, responsabile dei giochi –. Una gara in cui la scuola è presente da diversi anni e che ha visto passare centinaia di ragazzi, per i quali i giochi rappresentano un’occasione per scoprire che la matematica ha anche aspetti intriganti e divertenti".

Come vincitori, la classifica d’istituto ha visto Tommaso Balsamini (2A), Pietro Antognoli (1B), Gianluca Bellazecca (1D) per la categoria C1 (prima e seconda media), Sara Casoli (3C), Cesare Antognoli (3C) ed Elena Fiorani (3B) per la categoria C2 (terza media e prima superiore). Nella fase successiva, i quarti di finale dei Giochi internazionali, circa 20 alunni si sono aggiunti alla competizione e diversi di loro hanno raggiunto le semifinali disputate a Pesaro. Ed è qui che Lisa Casoli, seguita dal professor Francesco Frattallone, si è guadagnata l’accesso alla finale nazionale. Assieme a lei, a cui vanno le congratulazioni della dirigente Maria Lorena Farinelli e di tutta la scuola, l’Ic Volponi ringrazia le alunne e gli alunni che hanno partecipato ai Giochi, augurando loro buona fortuna per le prossime occasioni.

n. p.