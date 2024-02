Airbnb, le offerte. Dai 40 ai 250 euro al giorno

Parli di affitti brevi e spunta Airbnb. Facendo una ricerca su questo portale, emerge come solo nella città di Pesaro ci siano circa 400 immobili (tra camere ed appartamenti) disponibili, con prezzi che vanno dai 40 euro ai circa 250 (per appartamenti di pregio) al giorno per due persone. Affittando per meno di 30 giorni, chiunque disponga di un alloggio può registrarlo su Airbnb, senza particolari restrizioni. Una volta registrato l’host pagherà costi di servizio pari al 3% del costo della prenotazione, mentre gli ospiti pagheranno circa il 14%. Per quanto riguarda la tassazione, la legge ha imposto alle piattaforme come Airbnb di applicare una ritenuta fiscale del 21% (cedolare secca) sui guadagni degli host non professionisti derivanti da soggiorni brevi (fino a 30 notti).