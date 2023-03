Aiudi-Morosi, il derby in musica "Pesaresi e fanesi, votateci"

"Quando Pesaro e Fano si uniscono in un abbraccio, senza competere ma partecipando. Votateci". Questo l’invito del musicista fanese Claudio Morosi e del cantante pesarese Mario Aiudi prima dello sprint finale, della loro avventura al talent show ‘The Voice Senior’. Stasera, infatti, va in onda in prima serata su Rai 1, la finalissima della terza edizione del concorso tv che premia le più belle voci over 60 del Paese. Un derby musicale per Fano e Pesaro che vedono tra i 12 finalisti, i loro due concittadini. Perché se negli studi di via Teulada è nata una nuova amicizia tra i due concorrenti, a Pesaro e Fano si stanno già scatenando le rispettive tifoserie che si sono organizzate per sostenere il proprio beniamino. Come al Museo della Batteria di Fano dove i soci hanno dato appuntamento ai sostenitori di Morosi per guardare insieme quella che si prospetta una puntata adrenalinica, ricca di musica e sorprese con la partecipazione di Fiorella Mannoia come superospite. Per Aiudi e Morosi, come per gli altri concorrenti, questa è l’ultima possibilità di esibirsi sul palco di The Voice. Lo faranno con i brani top secret assegnati loro dai rispettivi coach: Gigi d’Alessio per Morosi e I Ricchi e Poveri per Aiudi. Ma a eleggere il vincitore assoluto sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Per il vincitore la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’. Alla vigilia della finale è concentrato e teso il maestro Claudio Morosi, classe 1962. Lo dimostra la sua risposta alla domanda che gli autori hanno fatto ai finalisti per lo spot promozionale dell’ultima puntata. A cosa pensi? "Alla gara – ha detto Morosi –, perché è un esame". Per lui infatti la sfida più grande di stasera sarà con se stesso, dal momento che nella vita si sempre è mantenuto facendo l’Oss piuttosto che il musicista di talento che è.

Tutt’altra emozione invece per l’83enne Mario Aiudi che nella promo della finalissima sottolinea che "è stata un’esperienza magnifica". D’altronde lui, che nella vita ha avuto anche l’opportunità di cantare con Frank Sinatra (e per questo in città è molto noto come Frank Silvera del trio con il farmacista Claudio Mari alla chitarra ed Enrico Cambrini alla batteria) da questa esperienza esce anche arricchito di un fratello che non sapeva di avere.

Tiziana Petrelli