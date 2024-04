Al cane Urvim Arwen riconoscimento in Gran Bretagna

Straordinario risultato per Urvum Arwen un cane nato ed allevato in provincia. Per la precisione si tratta di una femmina della razza Drathaar di appena due anni e mezzo allevata da Luigi Cocchi e Serenella Cerri di Osteria Nuova. Urvum Arwen ha ottenuto il prestigioso titolo di migliore della razza al Crufts, mostra canina internazionale di bellezza che si tiene ogni anno nel Regno Unito. Una mostra particolarmente quotata e che si è tenuta per la prima volta nel 1891 organizzata e ospitata dal Kennel Club Inglese. La mostra si è svolta nell’arco di quattro giorni a marzo al National Exhibition Centre (Nec) di Birminghan in Inghilterra, ed è un evento che attira 160mila spettatori ed oltre 20mila cani provenienti da tutto il Mondo. Per poter partecipare al Crufts il cane deve avere già un titolo di Campione e deve aver ottenuto la qualifica nell’anno che precede la manifestazione.

am. pi.