Al Career Day parteciperanno 48 enti e aziende

Saranno 48, tra aziende ed enti, i soggetti coinvolti nell’edizione 2024 del Career Day, evento proposto ciclicamente dall’Università di Urbino, a Palazzo ducale, per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa primaverile, uno dei due appuntamenti annuali, sarà preceduta dalle presentazioni aziendali online il 9 e 10 maggio, mentre dal 13 al 15 toccherà ai seminari e ai laboratori che aiuteranno aiuteranno studenti e studentesse a presentarsi.

L’incontro tra le ditte e i giovani, tra cui anche neolaureati, avverrà il 16 maggio, dalle 9,30 alle 17,30, nel Cortile d’onore di Palazzo ducale. "Stiamo investendo molto in questo tipo di attività – commenta il magnifico rettore, Giorgio Calcagnini –. Riteniamo che uno dei compiti dell’Ateneo sia favorire l’incontro tra domanda e offerta, aiutando i nostri ragazzi e le nostre ragazze a muovere i primi passi nel mondo del lavoro".

Per partecipare all’evento bisognerà inviare la propria candidatura all’indirizzo web https://placement.uniurb.it/lau/eventi/evento/1179/. "Questo è uno dei due appuntamenti annuali che organizziamo per dare la possibilità a studenti e studentesse, a neolaureati e neolaureate, di andare a colloquio con le aziende, capire che cosa richieda il mondo del lavoro, valutare le proprie competenze professionali e affinare la propria job application – dichiara il professor Alessandro Aldini, delegato rettorale al Placement –. Nell’edizione primaverile del 2023 abbiamo registrato 360 colloqui programmati e 631 candidature, a dimostrazione dell’interesse suscitato. Con le attività aggiuntive che precederanno il 16 maggio, poi, grazie anche a professionisti esterni, metteremo a fuoco le aspirazioni lavorative e le soft skills dei candidati e daremo loro l’opportunità di svilupparne di nuove. Per esempio, spiegheremo come utilizzare al meglio LinkedIn o come preparare un curriculum efficace".

n. p.