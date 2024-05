Al Concertone il grande via sarà di Raffi

Sarà Raffi oggi alle 13 e 15 ad aprire il grande concerto del primo di maggio al Circo Massimo di Roma. La diretta è su Rai Play. E’ il primo grande bagno di folla per questa giovane cantante, nata a Pesaro ma anche un po’ fanese, ma adesso anche un po’ bolognese per ragioni di lavoro, perché "stiamo per entrare nella seria A della canzone", dice il suo manager Roberto Casini da sempre amico e collaboratore di Vasco Rossi.

Sta finendo il periodo della “gavetta“ per questa cantante che ha alle spalle anche tre anni di conservatorio Rossini. Questa mattina al Circo Massimo di Roma apre le danze con la sua band “Xxenergy“ con un brano che ha avuto tantissimi riscontri nel mondo del web e sui social, "Fashion Rock", una specie di suo cavallo di battaglia. "Il tutto in attesa del nuovo singolo che stiamo finendo di registrare proprio in questi giorni – racconta Roberto Casini – e che uscirà prima della grande tournée di Vasco Rossi che partirà allo stadio di San Siro a Milano – sette serate a partire dal 7 di giugno – per poi proseguire allo stadio San Nicola di Bari. Lo scorso anno Raffi non aveva fatto tutti i concerti di Vasco, ma quest’anno sì. E il nuovo brano verrà lanciato proprio durante i concerti di Vasco".

Il brano che sta ultimando di registrare a Bologna nella sala di incisione che è anche di Zucchero di tanti altri noti cantanti, è un pezzo veloce, insomma un po’ rockettaro. Una scelta che è nel temperamento canoro di Raffi il cui vero nome è Raffaella Pierattoni, ma è anche una scelta dettata dalla casa discografica a cui questa giovane cantante si è legata contrattualmente dall’inizio di quest’anno. "Siamo davanti ad una grande major del mondo della canzone", dice Casini.

E forse per questa ragione il suo manager parla di serie A del mondo della canzone, per cui non ci sarebbe da meravigliarsi – la casa discografica è molto importante con band che hanno fatto la storia del rock a livello mondiale –, se prossimamente su questi schermi (la Tv) si vedrà apparire Raffi. Possibile tutto.

"Adesso stiamo anche per registrare tre nuovi brani che sorprenderanno – dice Raffi – perché affronto canzoni un po’ più impegnative, dei lenti rock, dove l’interpretazione è molto importante perché è legata ai sentimenti. Ho davanti a me un 2024 molto importante ed arriva dopo un anno, quello passato, che è stato comunque ricco di soddisfazioni sotto il profilo dei riscontri perché i miei brani hanno ottenuto in tutte le piattaforme social un alto gradimento". Oggi la partenza al Circo Massimo per il concertone del primo di maggio davanti – si stima – a centomila persone.

