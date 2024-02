Al museo con il tuo amore. Uno non paga

È una bella iniziativa culturale, quella pensata da Pesaro 2024 per San Valentino. Si chiama "Porta il tuo amore al museo" e permette di celebrare il romanticismo, con due biglietti al museo al prezzo di uno. "È un modo per omaggiare l’amore ma anche un’occasione unica, per rivolgere al proprio amato la promessa di vivere, insieme, l’anno straordinario della Capitale italiana della cultura" sottolinea Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza nel presentare l’iniziativa grazie alla quale le coppie che nella giornata di mercoledì 14 febbraio si presenteranno alle biglietteria di Casa Rossini (via Rossini, 24) e dei Musei Civici (piazza Mosca, 29), acquistando una Card Pesaro Capitale, ne riceveranno una in omaggio.

La Card è un titolo di accesso al circuito Pesaro Musei e alle altre realtà convenzionate della città e dei 50 Comuni della Provincia, alle esposizioni temporanee e agli eventi del palinsesto di Pesaro 2024 (si compra ai Musei Civici e a Casa Rossini; le strutture convenzionate sono dotate di segnaletica con QR code). E per condividere con la community di Pesaro 2024, la bellezza dell’amore, della cultura e dell’arte, la Pesaro Capitale della Cultura invita le coppie a scattarsi un selfie in un luogo della cultura o davanti a un’opera d’arte e a condividerla con il tag @pesaro2024 e l’hashtag #Innamoratidellarte.