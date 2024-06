Al poligono il trofeo “Meloni“. Gara da tiro per ufficiali in congedo

Domani, al poligono di Tiro a Segno Nazionale di Pesaro, gli Ufficiali in Congedo della sezione provinciale si confronteranno in una gara di tiro pluriarma, al quale verrà affiancato un questionario sul Diritto Internazionale Umanitario. Parteciperanno sia le rappresentative delle sezioni omologhe delle Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio che quelle delle Forze Armate e dell’Ordine di Pesaro. "La giornata cosiddetta “al Campo“ – spiega il generale Luigi Caldarola, presidente Assoarma ed UNUCI –, è un momento per incontrare vecchi e nuovi commilitoni, per rinsaldare i vincoli di amicizia e di spirito di corpo che, da sempre, contraddistinguono l’associazione".

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, con il canto dell’inno nazionale alle 9, seguirà il saluto di benvenuto del generale Caldarola ed il briefing relativo alle modalità della gara di tiro, suddivisa per categorie: UNUCI Pesaro, UNUCI Ospiti e Forze Armate e dell’Ordine. Al termine della gara, i primi tre classificati per ogni categoria faranno un’ulteriore gara di spareggio per contendersi il titolo di 1° classificato assoluto che si aggiudicherà il 3° Trofeo intitolato al colonnello Antonio Meloni. L’evento si concluderà con un incontro conviviale, a cui parteciperanno sia i gareggianti che gli amici e i famigliari, preparato dagli ufficiali della sezione UNUCI di Pesaro. La giornata si concluderà con la cerimonia dell’ammaina bandiera, preceduta dalla premiazione dei vincitori della gara per categorie e l’assegnazione del 3° Trofeo "Antonio Meloni Memorial", in commemorazione del precedente presidente Meloni, venuto a mancare circa tre anni fa.

al. zaf.