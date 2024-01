Al presepe vivente di Mondolfo arrivano i Re Magi

Si terrà oggi dalle 17,30 alle 19, salvo condizioni meteo particolarmente avverse, il secondo e ultimo appuntamento di queste festività con la 29esima edizione di ‘Presepepaese’. Il più grande presepio vivente del litorale medio Adriatico, in programma nel centro storico di Mondolfo, capace di trasformare il cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia in una location di oltre 2mila anni fa, per rivivere la magia della notte in cui nacque Gesù e il successivo arrivo dei Re Magi.

L’evento è curato dalla parrocchia Santa Giustina con il patrocinio del Comune e la collaborazione di enti e istituzioni. Un’edizione speciale, quella di queste festività, con un percorso rinnovato e ampliato, in onore degli 800 anni trascorsi da quando San Francesco d’Assisi (era esattamente il Natale del 1223, ndr) realizzò il primo presepe vivente della storia a Greccio, piccolo paese in provincia di Rieti.

s.fr.