Al teatro comunale di Gradara lo spettacolo ’Attacchi di swing’ con Alessandro Mori e Corrado Caruana

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa oggi al Teatro Comunale di Gradara con lo spettacolo Attacchi di Swing di Teatro Necessario, con Alessandro Mori a clarinetti, sassofoni e organo di batteria e Corrado Caruana alla chitarra acustica. Musica e comicità sono gli ingredienti di questo spettacolo per far ridere, per approfondire la storia della musica, per far conoscere musiche che giravano il mondo su una carrozza. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Inizio spettacolo ore 21.15.