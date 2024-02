Al via le lezioni di mulo per vivere la montagna e le sue sfide Aperte le iscrizioni per un corso di "Raccolta e trasporto legna con muli o cavalli" a Cantiano, per aiutare il territorio a prevenire il dissesto idrogeologico. Organizzato da diverse istituzioni, il corso offre nuove competenze professionali a partecipanti di varie età.