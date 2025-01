Alcol: occhio alle multe in auto. Caccia agli etilometri in farmacia: "Ben 400 in un solo weekend"

E’ caccia all’etilometro portatile e monouso in farmacia dopo l’entrata in vigore delle nuove regole contenute nel Codice della Strada 2024, valide dal 14 dicembre scorso e che hanno visto l’inasprimento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza. Tanto che anche a Pesaro in questi giorni è diventato quasi impossibile trovare un etilometro portatile disponibile in farmacia e soprattutto durante le festività, sono stati centinaia i pesaresi che hanno acquistato un dispositivo ancora reperibile, facendo un tutto esaurito in poco tempo.

"Non appena entrate in vigore le nuove regole del codice della strada – dice Oscar Del Vecchio, responsabile delle farmacie del gruppo Aspes – già nel primo weekend, in tutte le farmacie comunali sono stati venduti circa 400 etilometri portatili e monouso. In pochissimo tempo le vendite sono quindi aumentate a dismisura – aggiunge – anche perché fino a quel momento non era un articolo così richiesto. C’è stata una vera e propria corsa all’accaparramento, anche perché il dispositivo monouso ha un costo contenuto di 3 euro. E’ bene ricordare però il funzionamento di questo etilometro, perché è un test che va effettuato passati almeno 10 minuti dalla consumazione di un pasto ma anche da un caffè".

Ci sono anche persone che hanno richiesto il dispositivo elettronico che rileva il tasso alcolemico: "Si tratta di un etilometro che può essere riutilizzato, come un termometro. Alcuni clienti l’hanno richiesto, a breve sarà disponibile anche questo". A confermare l’elevatissima domanda di etilometri sono gli stessi farmacisti, come spiega Beatrice Bernardini direttrice della farmacia comunale di via Andrea Costa: "Soprattutto nei giorni di festa – dice – abbiamo avuto tantissime richieste ed eravamo un po’ tutti impreparati perché questi dispositivi non li richiedeva più nessuno. Il giorno dell’ultimo dell’anno avremo avuto circa una trentina di richieste. Oggi ne abbiamo disponibili circa una decina, che siamo riusciti a reperire in questi giorni, ma stiamo attendendo il nuovo arrivo. Ora la richiesta si è un po’ calmata ma anche i clienti ci stanno dicendo che anche online è molto difficile trovarli".

A spiegare chi sono le persone che si rivolgono in farmacia è la farmacista Giorgia Montemaggiori: "Ci sono tanti ragazzi, ma anche mamme, che per garantire la sicurezza dei propri figli sono venute ad acquistare l’etilometro – dice –. Qualcuno ha richiesto anche più dispositivi, ma si sono dovuti un po’ accontentare della disponibilità che avevamo al momento. Ora stiamo attendendo il nuovo arrivo". D’accordo anche Stefano Golinelli, titolare della farmacia Antonioli di via Branca: "Anche noi abbiamo terminato gli etilometri portatili visto la grande richiesta – dice – ma oggi dovrebbero tornare disponibili. Prima la richiesta era molto limitata, ma abbiamo cercato di prepararci all’aumento della domanda, perché immaginavamo che la reazione alle nuove regole del codice della strada portassero anche a questo".