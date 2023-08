Aldemaro Moltedo Jazz Band in piazzale della Libertà

Raddoppia “L’estate da Capitale“ di Pesaro2024 alla Palla di Pomodoro. Ai “Concerti del lunedì“, Comune di Pesaro e Apa Hotels aggiungono altri eventi in musica, in piazzale della Libertà, alle ore 21,15, per tre giovedì consecutivi, l’ultimo dei quali oggi. Protagonista sarà la Aldemaro Moltedo Jazz Band e i pezzi “evergreen“ più amati del panorama americano e italiano. "Si rafforza ulteriormente la collaborazione con Apa Hotels – afferma il vice sindaco Daniele Vimini –, in particolare per la programmazione degli eventi estivi (dal martedì in Baia Flaminia, alla “Notte delle Candele“ del 10 agosto) che hanno il loro clou nei momenti musicali di piazzale della Libertà. Sul palco Aldemaro Moltedo, Fabio Petretti, Massimo Morganti, Paolo Ghetti, Massimo Manzi, Paola Lorenzi, Anna Ghetti.

l. d.