"Alla Sonosfera con un bambino, e pagate 1 euro"

"Vieni immerso in un ambiente meraviglioso, ascolti suoni della foresta ammazzonica, il cielo stellato sopra di te. Torni indietro nel tempo e ti rendi anche conto di cosa è l’oggi e di cosa potrebbe essere il futuro del mondo se non si prende coscienza. Cosa lasciamo ai nostri nipoti?". Così Vittorio Livi, industriale ed anche presidente dell’associazione “Persona Gentile“ che ha preso una decisione uscendo dalla “Sonosfera“ di palazzo Mosca, vedendo la poca partecipazione : "Il biglietto d’ingresso per un bimbo accompagnato da un adulto, lo pago io".

Una decisione che arrivata al termine di una riflessione: "Quando mi sono alzato per uscire, al termine di questo spettacolo unico, ho visto che oltre a me con i miei nipotini c’era solamente un’altra coppia e una sessantina di posti liberi. E mi sono detto com’è possibile tutto questo?".

Questa esperienza piacevole, ma allo stesso tempo anche incomprensibile sotto l’aspetto della partecipazione, ha portato l’industriale a prendere contatti con l’amministrazione comunale e si è arrivati a concepire il “Sonosfera family“ per cui un adulto che si reca a palazzo Mosca con un bambino paga invece di 7 euro solamente un euro. E questo accordo andrà avanti per tutto l’anno.

La “Sonosfera“, venne inaugurata nel 2020 da David Sassoli allora presidente del parlamento Europeo ed è diventa fiore all’occhiello di Pesaro città creativa Unesco della musica. Un progetto e una realizzazione che l’amministrazione già indica come uno dei luoghi di cultura di Pesaro2024. A rendere unica la “Sonosfera“, il fatto che ha ottenuto il brevetto internazionale grazie all’opera di David Monacchi, docente del conservatorio Rossini, che è riuscito a rendere questa esperienza una cosa unica al mondo.

A presentare l’accordo tra Comune-Pescheria-Livi tutti i protagonisti i questo percorso a partire dall’imprenditore che mette mano al portafoglio pur di incentivare le persone ad immergersi in questa esperienza unica. Con lui il vicesindaco Daniele Vimini e Daniele Straccini direttore generale della fondazione Pescheria-Centro arti visive. Commenta Vimini: "Ringrazio Vittorio Livi che anche nella sua visione della “Sonosfera“ fa emergere ancora una volta la sua natura di artista, imprenditore e mente visionaria, sensibile e gentile".

