All’Alexander Museum in mostra le opere di Claudio Benoffi

Oggi alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, inaugurazione della Personale di pittura “Confidenze“ di Claudio Benoffi. Ingresso libero e sempre visitabile fino al 17 maggio.

Benoffi è nato a Pesaro il 20 giugno 1950 e decide di dedicarsi alla pittura incoraggiato da Cesarina Gerunzi (allieva di Giovanni Fattori) con apprezzabili risultati. Nel 1973 espone alla Sala Laurana presentato da Aldo Pagliacci che lo aveva notato quando vinse il primo premio al Concorso “Pesaro che scompare“ abbinato alla Gavardiana.

Espone poi a Roma, Ancona, Udine, Assisi, Milano, Francoforte. Per molti anni espone nella saletta Rossini e nel 1992 la Casa d’Arte Della Chiara gli dedica un’ampia personale. Si lega poi allo storico gruppo milanese dei Pittori di via Bagutta, a cui tuttora partecipa. Espone nel Palazzo del Turismo in Piazza Duomo a Milano ed allestisce un’importante personale presso la mitica “Casa Cova“ di via Montenapoleone. Le sue opere si trovano in collezioni private in Italie a all’estero.

