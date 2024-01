All’Ifg con Goracci, Tallei e Vicaretti

Tre giornalisti affermati arrivano a Urbino, ospitati dall’Istituto per la formazione al giornalismo, per sette giornate di approfondimento offerte agli studenti. Si partirà oggi e domani con Lucia Goracci, già corrispondente dall’estero della Rai, prima da Istanbul e poi da New York, con particolare esperienza nell’area mediorientale. Il 29 gennaio sarà la volta di Roberto Tallei, ex allievo Ifg e conduttore del programma quotidiano di news e approfondimenti internazionali “Sky Tg24 mondo“, che li seguirà nella realizzazione di un magazine televisivo. Infine, il 2 e 3 febbraio Roberto Vicaretti, conduttore di Rainews, tratterà la gestione delle rassegne stampa di quotidiani e periodici.