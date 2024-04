Allo Spazio Conad incontro con i fans

La Vuelle prosegue nelle sue iniziative per aumentare l’interazione fra la squadra e i tifosi. Domani allo Spazio Conad della Torraccia, dalle 17.30 alle 18.30, Justin Wright-Foreman, Markis McDuffie e Ricky Visconti saranno a disposizione dei tifosi per foto ed autografi. "JWF" sta diventando un vero beniamino dei fans biancorossi anche per il suo carattere espansivo e dopo la partenza di Bamforth il suo contributo in termini di punti è salito: 18 punti segnati nella trasferta di Sassari e 16 punti a bersaglio contro Pistoia. In ogni caso sin qui, nelle 7 partite disputate con la Carpegna Prosciutto, il folletto di New York è sempre andato in doppia cifra, tranne nella brutta serata contro Reggio Emilia (2 soli punti realizzati) dove comunque era naufragata l’intera squadra. Rimane un’ultima gara da giocare fra le mura amiche, quella di domenica 28 aprile contro la Vanoli Cremona, con orario ancora da stabilire. Ma nelle ultime due giornate vale la legge della contemporaneità per cui si giocherà tutti alla stessa ora.