Allo Sperimentale approda ’Hairy’

Debutta domani da Pesaro Capitale della Cultura, al termine di una residenza di allestimento che ha visto riunirsi in città un’importante coproduzione internazionale, "Hairy" balletto per quattro ballerini e "i loro capelli" del coreografo lituano Dovydas Strimaitis, di base tra Francia e Belgio. Alle 21 al Teatro Sperimentale, per il cartellone di TeatrOltre festival della multidisciplinarietà di Amat, un pezzo che fa letteralmente girare la testa e nel quale i capelli volano, si agitano, frustano l’aria o semplicemente ricadono immobili. I danzatori in scena sono Line Branchereau, Benoit Couchot, Lucrezia Nardone, Hanna-May Porlon per un omaggio alla libertà che con impressionante potenza è ricco di riferimenti culturali identitari e storici della danza.

ti.pe.