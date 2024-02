Alma, Guida mantiene le promesse sui biglietti. Abbassati i prezzi

Al via la prevendita per la gara tra Alma Juventus Fano e Notaresco, in programma mercoledì alle 14,30. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati: bar Giolla, Prodi sport, Polvere di caffè e Q8, con un diritto di prevendita di 1,50 euro. La novità, già annunciata da patron Guida, è l’abbassamento dei prezzi: la curva locale e ospite hanno infatti un costo di 8 euro, la tribuna laterale 15 euro, ridotto 12 e la tribuna centrale 20 euro, ridotto 15. Gli ospiti potranno acquistare il tagliando nei punti vendita Vivaticket al costo di 9,50 compreso il diritto di prevendita, mentre per i tifosi locali il botteghino dello stadio rimarrà aperto dalle 12,30 al fischio di inizio nel giorno della gara. Guida, dicevamo, aveva già anticipato l’abbassamento del prezzo del biglietto, per riportare quanta più gente possibile allo stadio, e alle parole sono seguiti i fatti: "Stiamo lavorando per riavvicinare la massa di tifosi che si era allontanata la società precedente, ma mai dalla squadra. Cercheremo di tendere a tutti una mano e invitare con uno sconto lieve sui prezzi, in particolare le tariffe della curva, per riavvicinare le persone allo stadio. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo: ho visto alcune dirette della gare del Fano quando non avevo ancora acquisito la società, anche quelle in trasferta e sono stato colpito dalla presenza dei supporters. Anche a Termoli c’era una rappresentanza di tifosi discreta, non hanno mai fatto mancare il loro contributo e l’amore nei confronti della squadra. È stato proprio per questo motivo che la conferenza stampa di presentazione ho voluto farla aperta e invitare i supporters, che hanno sempre dimostrato l’amore per lo stemma e per la maglia del Fano, e mi sembrava doveroso dare spazio anche a loro e non solo ai giornalisti".

Nuovo sponsor. L’Alma Juventus Fano ha annunciato la nuova partnership con la società ‘Gotham security’ alla quale verrà affidata la gestione della sicurezza durante i match casalinghi allo stadio Mancini.

Lara Facchini