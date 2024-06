Alma, stipendi ancora un miraggio. E intanto anche Anniballi va via

Nessuno stipendio è stato ancora pagato ai tesserati dell’Alma Juventus Fano, tranne qualche under a cui è stata liquidato parte dei rimborsi, mentre i tecnici Cornacchini e Manoni e tutto il resto della squadra sono in attesa.

C’è comunque tempo fino al prossimo 30 giugno per saldare i debiti e ottenere così la firma delle liberatorie da presentare al momento dell’iscrizione insieme al resto della documentazione necessaria. Nessuna novità quindi e nessuna nuova nomina di ruoli dirigenziali negli ultimi giorni, e anche sul fronte mercato almeno per il momento tutto tace.

La nuova amministrazione, che sarà nominata nelle prossime ore, dovrà certamente lavorare sul fronte sportivo e incontrare quanto prima il presidente Salvatore Guida per parlare dell’immediato futuro dell’Alma, che ormai quasi con certezza disputerà il prossimo campionato di eccellenza Marche, viste le probabilità quasi nulle di ripescaggio a causa di ciò che sta succedendo anche alle altre società marchigiane.

La serie D potrebbe infatti essere già in soprannumero se l’Ancona riuscisse ad effettuare l’iscrizione in serie D dopo che la Covisoc ha escluso la compagine dorica dalla serie C in favore del Milan Under 23, e c’è anche da considerare il fatto che il Fano è retrocesso direttamente dall’Interregionale all’Eccellenza, e quindi ha davanti in graduatoria anche le squadre che hanno perso i playout.

L’Alma Juventus Fano dovrà tra l’altro anche fare a meno dell’encomiabile lavoro del social media manager Enrico Anniballi, che per la società granata realizzava i contenuti che venivano poi inseriti sui canali social ufficiali.

"La società comunica che social media manager Enrico Anniballi ha interrotto il proprio rapporto professionale con l’Alma Juventus Fano. La società lo ringrazia sentitamente per l’impegno e la passione dimostrata e augura a lui un gran in bocca al lupo per il futuro", recita il comunicato ufficiale pubblicato su Instagram, mentre la pagina Facebook è rimasta ferma all’annuncio del nuovo allenatore forse per alcune problematiche legate alla gestione, che però non era di competenza dell’Anniballi.